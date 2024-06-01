2 Haziran (yarın) toplu taşıma ücretsiz mi? LGS günü metro, marmaray, otobüs... Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi hem öğrenciler hem de öğretmenler, sınav günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyordu. İBB müjdeyi verdi.

ensonhaber.com

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği takvime göre 2 Haziran Pazar günü yapılacak.

Öğrenciler, belirlenen sınav merkezlerinde oturumlara katılacak.

Sınav öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de, 2 Haziran’da İETT toplu taşıma ücretlerinin ne olacağıydı. Beklenen resmi açıklama sonunda geldi.

Peki, 2 Haziran LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın metro, Marmaray, otobüs, metrobüs bedava mı? İşte detaylar…

2 Haziran toplu taşıma ücretsiz mi?

Hem LGS hem de YDUS sınavlarına girecek olan öğrenciler ve görevliler, pazar günü toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanabilecek.

Ücretsiz toplu ulaşımdan faydalanmak isteyenlerin sınav belgelerini ve ya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak.

2 Haziran Pazar günü ücretsiz ulaşım imkanı sınavdan 2 saat önce başlayacak ve sınavdan 2 saat sonra sona erecek.