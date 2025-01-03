2 maç beIN SPORTS'ta şifresiz yayınlanacak! İşte, 4-5 Ocak şifresiz maç programı...

Hüseyin Topuz

Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında oynanacak 2 maç beIN SPORTS Haber kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 13. haftasında yayınlanacak şifresiz maçlar belli oldu.

Ligin 13. haftasında her hafta olduğu gibi iki karşılaşma şifresiz olarak beIN Sports Haber kanalında olacak.

beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programını sizler için derledik.

Peki, beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri oldu? İşte maçlar ve başlama saatleri...

4 Ocak Cumartesi

18:00 Bursaspor - Mersin Basket (beIN Sports Haber)

5 Ocak Pazar

18:00 Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes