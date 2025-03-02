2 Mart 2025 iftar saat kaçta? İftar vakitleri: İstanbul, Ankara, İzmir...

Yağmur Uçar

On bir ayın sultanı Ramazan'a kavuşuldu.

Oruç tutan Müslüman alemi, ibadetini yerine getiriyor.

Niyetli olan vatandaşların gündeminde ise ''Bugün iftar saat kaçta?'' sorusu yer alıyor.

Akşam ezanı ile birlikte açılacak olan oruçlar için herkes, yaşadığı ilin namaz saatlerini sorguluyor. İftar vakitlerini öğrenmek isteyenler, ezan vakitlerine göz atıyor.

Peki bugün iftar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaç? İşte 2 Mart 2025 Pazartesi illerin akşam ezanı ve iftar saatleri...

2 MART 2025 İFTAR VAKİTLERİ

İstanbul: 19.03

Ankara: 18.48

İzmir: 19.12

İl il iftar saatleri -Diyanet