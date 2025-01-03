2 Ocak reyting sonuçları: İşte zirvenin sahibi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

2 OCAK PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da”, 2. sırada Atv’de ekrana gelen “Müge Anlı İle Tatlı Sert”, 3.sırada TV8’de yayınlanan “Survivor” yer aldı.

AB'de 1.sırada “Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber”, 2.sırada “Survivor”, 3.sırada “Esra Erol’da” yer aldı.

ABC'de ise 1.sırada “Esra Erol’da”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber”, 3.sırada “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.