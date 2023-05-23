2. tur yasakları: Seçim günü (28 Mayıs) yasakları neler, ne zaman başlayacak? İlk turda uygulanan seçim yasakları ikinci tur için de gündemde... 28 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçim yasakları neler olduğu ve ne zaman biteceği merak ediliyor. Peki, seçim günü yasakları neler? 2. tur yasakları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Türkiye, 2. tur için sandık başına gidecek.

28 Mayıs Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçimini yapacak olan Türkiye'de bazı yasaklar uygulanacak.

Milyonlarca seçmenin sandık başına gideceği 28 Mayıs'taki kısıtlamalar, merak konusu oldu.

İlk turda uygulanan yasakların 2.turda geçerli olup olmadığı merak ediliyor.

Silah taşımadan, düğüne, kafe ve eğlence yerlerinin durumundan, içki satışına kadar birçok madde yapılan açıklamada yerini aldı.

Peki, 2. tur yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

2. tur seçim yasakları neler?

Resmi Gazete'de seçim gününe ilişkin bazı uygulama ve yasakların yer aldığı YSK kararları da yayımlandı.

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

Buna göre, seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.