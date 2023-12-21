20 Aralık reyting sonuçları: Sandık Kokusu rekor kırdı, zirveyi kaptı 20 Aralık 2023 Çarşamba günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

21 Aralık Çarşamba reyting sonuçları

Total'de 1.sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Kuruluş Osman”, 2. sırada Show TV’de yayınlanan “Sandık Kokusu”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Sandık Kokusu”, 2.sırada “Kuruluş Osman”, 3.sırada “Sandık Kokusu” dizisinin özeti yer aldı.