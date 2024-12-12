2006'da yasaklanmıştı! Müjde: Uçuşlarda izin verilecek

Yağmur Dinç

2006 yılında Birleşik Krallık'ta, uçaklara yönelik bir terör saldırısı planının ortaya çıkmasının ardından, havayolu güvenliği daha da sıkılaştırıldı.

Bu dönemde, sıvıların uçuş sırasında taşınması yasaklandı ve bagajlarda taşınmasına dair düzenlemeler getirildi.

Böylelikle, sıvıların belirli miktarlarla sınırlanması gerektiği kararı alındı.

Yolcuların işini zorlaştıran bu yasak, her daim tartışma konusu oldu.

MÜJDE GELDİ

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Başkanı Willie Walsh, uçaklara patlayıcı madde sokulmasının önüne geçmek için sıvı maddelere 2006'da getirilen yasağın kalkabileceğini dile getirdi.

Walsh, yeni nesil CT (Bilgisayarlı Tomografi) tarayıcıların gelişimiyle sınırlama gerekliliğinin sorgulandığını belirtti.

Walsh, gelecekte sıvı kısıtlamasının kaldırılacağını düşündüğünü, ancak net zaman veremediğini ifade etti.