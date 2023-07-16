2023-2024 Süper Lig kombine biletleri cep yakacak! İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kombine fiyatları... Yeni sezonda sponsorluğunu Trendyol’un üstlendiği Süper Lig’de kombine bilet fiyatları değişti. Taraftarlar takımlarının kombine bilet fiyatlarını araştırıyor. İşte Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray en düşük ve en yüksek kombine fiyatları…

Yeni sezonda Trendyol'un sponsorluğunu üstlendiği Süper Lig'e taraftarlar büyük bir heyecanla hazırlanıyor. Süper Lig heyecanının başlamasına kısa bir süre kala, taraftarlar takımlarının kombine bilet fiyatlarını merakla araştırıyorlar. 2023-2024 sezonuna kısa bir zaman kala Süper Lig kombine bilet fiyatlarında artışa gidildi. Yeni kombine ücretleri dudak uçuklattı. Gaziantep FK’nın kombine bileti en düşük olarak belirtilirken, Fenerbahçe’nin VIP kombine bilet fiyatı “yok” artık dedirtti. İşte Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray en düşük ve en yüksek kombine fiyatları… 2023 - 2024 Süper Lig kombine bilet fiyatları Galatasaray: 6000 - 44.000 TL Beşiktaş: 4500 - 35.500 TL Trabzonspor: 4000 - 30.000 TL Fenerbahçe: 3250 - 40.000 TL VIP: 150.000 TL