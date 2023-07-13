2023 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF yaz okulu sınavları online mı? AÖF yaz okulu sınavı hakkında merak edilenler sosyal medyada gündeme geldi. Sınav tarihi ve sınavın şekli merak konusu oldu. İşte detaylar..

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin Güz Dönemi ve Bahar Dönemi sınavları bitti.

Bu sınavların bitmesinin ardından gözler AÖF Yaz okulu sınavına çevrildi. Bilindiği üzere 10 Temmuz'da başlayan AÖF yaz okulu 19 Ağustas'a kadar devam edecek.

Öğrenciler, AÖF Yaz okulu sınavlarının ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor.

Peki AÖF Yaz okulu sınavı nasıl ve hangi tarihte yapılacak? İşte sınava ilişkin detaylar...

AÖF Yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF Yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.

AÖF Yaz okulu sınavı online mı?

En çok merak edilen konular arasında yer alan AÖF sınavının online mı yoksa yüz yüze mi olacağı konusu henüz netlik kazanmadı.