2023 asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Bilgin temmuz ayı asgari ücret zammını açıkladı! Milyonlarca vatandaş asgari ücret zammı için temmuz ayını iple çekiyor. Temmuz ayı asgari ücret zammı ile ilgili artış merak konusu olurken, Bakan Bilgin'den net rakam geldi. Peki 2023 asgari ücret ne kadar olacak? İşte 2023 Asgari ücret zammı...

Türkiye'de dün gerçekleşen tarihi seçim sonucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kez daha zafer elde etti.

Seçim ile ilgili detaylar konuşulmaya devam ederken bir yandan da temmuz ayında gerçekleşecek olan asgari ücret zammı merak konusu oldu.

Temmuz ayı asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemden düşmüyor. Yapılacak olan zam oranı için vatandaşlar temmuz ayını iple çekiyor.

Asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından brüt ve net tutar olarak belirleniyor.

Asgari ücretle çalışan vatandaşların yanı sıra emekli, memur ve özel sektör çalışanlarını bile ilgilendiren asgari ücret ara zamma kısa bir süre kaldı.

Asgari ücret ile ilgili ara zam oranı merak edilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin net rakam verdi.

Peki 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Temmuz ayında asgari ücret kaç TL olacak? İşte Bakan Bilgin'in açıklaması...

2023 asgari ücret ne kadar olacak?

2023 Ocak ayında asgari ücret brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL olarak belirlendi. Temmuz ayı ara zammı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin “Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. 'Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor diyorlar.” Sözlerini kullandı. Ardından net rakam verdi.

“500 dolar civarına yükselteceğiz”

Asgari ücret ara zammı ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, şu sözlerle net rakamı duyurdu: