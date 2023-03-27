2023 Asgari ücrete ara zam gelecek mi, ne kadar? Bakan Bilgin’den beklenen açıklama… Emekli maaşına yapılan 2000 TL’lik ara zammın ardından gözler asgari ücrete çevrildi. Milyonlarca vatandaş asgari ücret için ara zammı merak ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarına 2000 TL zam yapıldığını duyurdu. Bununla birlikte en düşük emekli maaşı 7500 TL oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emekli maaşı açıklamasının üzerine gözler asgari ücret zammına çevrildi.

Ocak ayında asgari ücrete yapılan yüzde 54,66 oranla birlikte yeni asgari ücret 8 bin 506 TL’ye yükseldi.

Emekli maaşı ile asgari ücret arasındaki makas daralmış oldu. Binlerce vatandaş asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu.

Arama motorlarında “Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Ne kadar zam yapılacak?” soruları için araştırmalar hız kazanırken Bakan Bilgin’den beklenen açıklama geldi.

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ara zammı ile ilgili açıklamalarda bulundu:

"Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir. Enflasyonun yüzde 20'lere gerilere düştüğü bir ortam var.”

2023 asgari ücret net ve brüt ne kadar?

2023 yılında yüzde 54,66 artışla asgari ücret brüt 10 bin 8 TL, net olarak 8 bin 506 TL'ye yükseldi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, verilen ücrette işçi başına 250 TL devlet desteği ödeneceği açıklandı.