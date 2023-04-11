2023 DSİ işçi alımı ne zaman? DSİ işçi alımı başvuru şartları ve başvuru yöntemi... Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre DSİ tarafından işçi alımı gerçekleştirilecek. Bakan Vahit Kirişci, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde istihdam edilecek 1727 sürekli işçi alımı yapılacağını açıkladı. Peki 2023 DSİ işçi alımı ne zaman? İşte DSİ işçi alımı başvuru yöntemi...

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2023 senesinde işçi alımı yapılacağı açıklandı. Özellikle Nisan ve Mayıs ayı içerisinde merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilecek ve çeşitli branşlarda yer alacak 1727 sürekli işçi alımı yapılacak. Peki DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

DSİ işçi alımı ne zaman?

Bakan Vakit Kirişçi, DSİ bünyesinde yapılacak alım hakkındaki detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yaptığı paylaşımında "DSİ Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere; 2023 Nisan ve Mayıs ayı içerisinde çeşitli branşlarda 1727 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğiz. Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kirişçi'nin bu açıklamasından sonra başvuruların nasıl yapılacağı merak edilmeye başlandı. Başvurular hakkında kurumdan henüz yeni bir bilgi paylaşılmadı. Ancak yeni gelişmeler yaşandığında sayfamızda yer vereceğiz.