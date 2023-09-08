2023 Dünya Güreş Şampiyonası ne zaman ve nerede yapılacak? İşte Türkiye'yi temsil edecek sporcular.. 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nın ne zaman başlayacağı araştırılmaya başladı. İşte Dünya Güreş Şampiyonası'nın başlayacağı tarih ve turnuvada ülkemizi temsil edecek sporcular..

ensonhaber.com 2023 Dünya Güreş Şampiyonası için geri sayım başladı. Güreş sporu ile yakından ilgilenenler Dünya Güreş Şampiyonası hakkında aramalarına hız verdi. Dünya Güreş Şampiyonası'nın nerede ve ne zaman başlayacağı arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yapılan açıklamada kadın ve serbest milli sporcuları açıklandı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre şampiyonada ülkemizi temsil edecek sporcular şöyle: Kadınlar: 50 kilo Evin Demirhan Yavuz, 53 kilo Tuba Demir, 55 kilo Melda Dernekçi, 57 kilo Elvira Kamaloğlu, 59 kilo Mehlika Öztürk, 62 Selvi İlyasoğlu, 65 kilo Kadriye Aksoy, 68 kilo Buse Çavuşoğlu Tosun, 72 kilo Nesrin Baş ve 76 kilo Mehtap Gültekin Serbest: 57 kilo Süleyman Atlı, 61 kilo Emrah Ormanoğlu, 65 kilo Cavit Acar, 70 kilo Servet Coşkun, 74 kilo Soner Demirtaş, 79 kilo Ramazan Sarı, 86 kilo Osman Göçen, 92 kilo Feyzullah Aktürk, 97 kilo İbrahim Çiftçi ve 125 kilo Taha Akgül. Sıkletlerinde ilk beşe giren güreşçilerin 2024 Yaz Olimpiyatları için kota alacağı turnuvada toplamda 90 kota verilecek. 2023 yılındaki kıta şampiyonalarına katılan ülkeler turnuvaya katılabilecekler. Peki, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası ne zaman ve nerede yapılacak? İşte detaylar.. Dünya güreş şampiyonası ne zaman? 2023 Dünya Güreş Şampiyonası, 16-24 Eylül 2023 tarihleri arasında Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenecek.

Salih Demirgan

Seo Editor

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