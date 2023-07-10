2023 emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği emekli maaşı zam oranı belli oldu. Yapılan zamla birlikte vatandaşlar emekli maaşının ne kadar olduğunu ve ne zaman yatacağını merak ediyor. İşte tüm detaylar...

Emekli maaşı zam oranının açıklanmasıyla vatandaşların gündeminde maaş tutarı ve ödeme tarihi yerini aldı. Haziran ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı. Duyurulan veriye göre enflasyon oranı haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen en düşük memur maaşını 22 bin 17 TL’ye çıkaran, emekli aylıklarında yüzde 25 zam öngören kanun teklifi Komisyon’da kabul edildi. Milyonlarca emekli yapılan yüzde 25 zam artışından sonra emekli maaşlarının ne kadar olduğunu ve ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. İşte merak edilenler... Yeni emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşlarında yapılan yüzde 25’lik zam oranıyla birlikte 7.500 TL olan emekli maaşı 9.375 TL’ye yükseldi. Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK emeklilerinin, 17-26 Temmuz tarihleri arasında ve Bağ-Kur emeklilerinin ise 25-28 tarihleri arasında zamlı maaşlarını hesaplarında görmesi bekleniyor.