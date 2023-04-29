2023 Emeklilere refah payı ne kadar verilecek? Bakan Bilgin açıkladı! Emekli refah payı kimlere ödenecek? Emeklilere refah payı verilmesi hakkında Bakan Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklaması sonrası refah payının ne kadar olduğu ve kimlere ödendiği merak edilmeye başlandı.

Pek çok vatandaş "Emeklilere refah payı ne kadar verilecek?" sorusunun cevabını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 7 bin 500 TL üzerinde emekli maaşı alan emeklilerin aylıklarına refah payı hakkında bir açıklama yaptı. Bakan Bilgin'in refah payı açıklamasının ardından konunun detayları araştırılıyor. Peki emekli refah payı ne zaman yatacak?

Emeklilere refah payı ne zaman verilecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in refah payı hakkındaki açıklamaları merak ediliyor. Bilgin, "Sayın Cumhurbaşkanımız bir konuşmasında bahsetti. Emeklilerle ilgili çalışmaları benden istedi. 6 ayda bir çalışanlarımızın, özellikle kamu çalışanları, emekliler de onların içinde, maaşlarıyla ilgili düzenleme yapıyoruz. Temmuz'da hepsini kapsayan oranları düzenleme yapacağız. Aşağıdakileri yukarıya, yukarıdakileri biraz daha yukarıya taşıyacağız. Temmuz'da yasal olarak yapıyoruz. Refah payını bu defa farklılaştırarak 7 bin 500 liranın üzerinde olanların da maaşlarını farklılaştıracak şekilde düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 7 bin 500 lira alanların sayısı 9 milyon. Toplamda 15 milyon emeklimiz var. 7 bin 500 TL üzerinden maaş alan emeklilere refah payı verilecek." diyen Bilgin, Rahmetli Ecevit'in söylediği "Asgari ücretin vergi dışı bırakılması" hususunu da hatırlattı.

"İlk toplu sözleşmeyi uyguladı ama, parti programına aldığı asgari ücretin vergi dışı uygulamasını gerçekleştiremedi." diyen Bilgin, "Onu uygulama fırsatını sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ile yaptık. Rahmetli Ecevit'in yapamadığını yaptık. Asgari ücretten vergi almak sosyal devlette olmaz." ifadelerini kullandı.