2023 Engelli öğretmen ataması başvuruları ne zaman? Engelli öğretmen ataması 2023 kontenjanı kaç kişi?

2023 yılında yapılacak olan engelli öğretmen ataması başvurularının tarihi merak ediliyor.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile engelli öğretmen ataması başvurularının yapılacağı tarihi ve kontenjan sayısı hakkında bilgiler verdi.
Başvuru yapmak için bekleyen adaylar internette en çok "Engelli öğretmen ataması başvurusu ne zaman?" ve "Engelli öğretmen ataması kontenjanları kaç?" sorusuna yanıt arıyor.
İşte 2023 EKPSS hakkında merak edilen soruların cevapları..
Engelli öğretmen ataması başvuru tarihleri
Öğretmen atamaları için başvurular 3 Nisan 2023 tarihinde başlayacak 7 Nisa 2023 günü saat 16.00'ya kadar devam edecek.
Engelli öğretmen ataması kontenjan sayısı
2023 yılında Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ile 3500 engelli öğretmen ataması gerçekleştirilecek.