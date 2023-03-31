2023 Engelli öğretmen ataması başvuruları ne zaman? Engelli öğretmen ataması 2023 kontenjanı kaç kişi? Engelli öğretmen atamaları hakkında araştımalar hız kazandı. 2023 yılında engelli öğretmen ataması kontenjanı kaç kişi ve başvurular ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler..

2023 yılında yapılacak olan engelli öğretmen ataması başvurularının tarihi merak ediliyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile engelli öğretmen ataması başvurularının yapılacağı tarihi ve kontenjan sayısı hakkında bilgiler verdi.

Başvuru yapmak için bekleyen adaylar internette en çok "Engelli öğretmen ataması başvurusu ne zaman?" ve "Engelli öğretmen ataması kontenjanları kaç?" sorusuna yanıt arıyor.

İşte 2023 EKPSS hakkında merak edilen soruların cevapları..

Engelli öğretmen ataması başvuru tarihleri

Öğretmen atamaları için başvurular 3 Nisan 2023 tarihinde başlayacak 7 Nisa 2023 günü saat 16.00'ya kadar devam edecek.

Engelli öğretmen ataması kontenjan sayısı

2023 yılında Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ile 3500 engelli öğretmen ataması gerçekleştirilecek.