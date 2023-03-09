2023 ilk sahura hangi gece kalkılacak? Sahur 22 Mart mı, 23 Mart mı? Ramazan ayının ilk orucu için hangi gece sahura kalkılacak sorusu gündemde yerini aldı. 23 Mart Ramazan'ın ilk günü olarak açıklandı. Peki, ilk sahur ne zaman, hangi gece? 22 mi, 23 Mart mı? İşte detaylar...

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e kavuşmaya günler kaldı.

Bu yıl mart ayında idrak edilecek olan Ramazan'da 30 gün boyunca oruç ibadeti yerine getirilecek, ardından bayrama kavuşulacak.

Vatandaşlar aynı zamanda ilk sahur ne zaman, saat kaçta sorusuna da yanıt arıyor.

Sahura hangi gece kalkılacak sorusu Diyanet takvimi ile yanıt buluyor.

Peki ilk sahur ne zaman, hangi gece? Sahur 22 Mart mı, 23 Mart mı? İşte detaylar...

2023 ilk sahur gecesi

2023 yılında 23 Mart Perşembe günü, ilk orucu tutulacak. Dolayısıyla 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak.

Sahurun faziletleri

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46).

Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.