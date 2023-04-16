2023 Kadir Gecesi ne zaman, bu gece mi yarın mı? Tövbe ve istiğfar gecesi... Bin aydan daha hayırlı ve faziletli olan Kadir Gecesi, Müslümanlar tarafından dört gözle bekleniyor. İbadet etmek isteyenler, Kadir Gecesi bu gece mi yarın mı araştırıyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? İşte tarihi...

İslam alemi, ibadetlerin faziletinin en hat safhada sayıldığı mübarek Kadir Gecesi için sabırsızlanıyor.

Kadir Suresi ile müjdelenen Kadir Gecesi, bin aydan hayırlı olması vesilesiyle Müslümanlar için büyük önem arz ediyor.

Kuran-ı Kerim'in indirildiği gece olan Kadir, Hz. Cebrail'in Peygamber Efendimize Hira Mağarası'nda ilk vahyi getirdiği gecedir.

İslam alemi, Ramazan ayının içinde bulunan Kadir Gecesi'ni oruçlu ve ibadet ederek geçirecek. Bu kapsamda hangi tarihe denk geldiği sorgulanıyor.

2023 Kadir Gecesi bu gece mi, yarın mı sorusu gündemde yer alıyor.

Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi tarihte? İşte 2023 Kadir Gecesi tarihi...

Kadir Gecesi bu gece mi?

Kadir Gecesi 2023 Diyanet Takvimi'ne göre 17 Nisan Pazartesi'yi 18 Nisan Salı gününe bağlayan gece idrak edilecek.

Kadir Gecesi fazileti

Kur'ân-ı Kerim de bu gecenin faziletini belirten Kadir Suresi'nde Rabbimiz şöyle buyuruyor:

"Doğrusu biz Kur`ân`ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. " (Kadir sûresi, 97/ 1-5)

Gelecek bir seneye kadar cereyan edecek olan her türlü hadiseler Allah Teâlâ`nın ezelî kaza ve takdiri ile ilgili meleklere bu gece bildirilir.

Peygamber efendimiz derki, “Kim bu gecenin faziletini bilir ve ibadetini yaparsa, geçmişteki tüm günahları bağışlanarak af olur.”

Bu gecede yeryüzüne Cebrail ve çok sayıda melek iner. Bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen bu gecede bütün ibadetler bire bin olur.