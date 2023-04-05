2023 Kurban Bayramı ne zaman? Bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı'nın bu sene kaç gün olduğu pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Müslümanlar için oldukça büyük öneme sahip olan Kurban Bayramı 2023 senesinde Haziran ayında idrak edilecek. İşte bayram hakkında merak edilenler...

İslam dini için iki büyük dini bayramdan biri olarak bilinen Kurban Bayramı bu sene de idrak edilecek. Ramazan ayının yarısının geçmesiyle beraber Kurban Bayramı da sorgulanmaya başlandı. İşte Kurban Bayramı’nın tarihi ve merak edilenler...

2023 Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı'nın bu seneki tarihi ve kaç gün tatil olacağı merak ediliyor. İslamiyet'in beş şartından birisi olarak bilinen Kurban kesme ibadeti bu sene maddi durumu iyi olan kişiler tarafından yapılacak.

2023 Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilmiş olacak.

27 Haziran Salı günü ise Arefe günü olacak. Bayram, 28 Haziran'dan 1 Temmuz Cumartesi'ne kadar sürecek. 1 Temmuz bayramın son günü olacak.

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Bu sene Kurban Bayramı tatilinin süreceği gün sayısı da merak ediliyor. Bayramın ilk günü 2023 yılında Çarşamba gününe denk gelmekte. Salı günü ise Arefe günü olmuş olacak. Bu nedenle bayram tatilinin 9 güne uzatılabileceği öngörülüyor. Ancak net gün sayısı henüz belli değil. Yeni bir bilgi geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.