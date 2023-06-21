2023 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? Bu yıl Kurban Bayramı 28 Haziran tarihinde idrak edilecek. Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kala tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar Kurban Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağını ve ne zaman biteceğini araştırıyor.

Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. Günü olarak kabul edilen Kurban Bayramı, bu sene 28 Haziran tarihinde idrak ediliyor. Kurban Bayramı’nda Allah’a şükretmek ve varlığına inanışı göstermek için kurban kesiliyor. Kesilen kurban ihtiyaç sahiplerine bağışlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklama ile Kurban Bayramı tatilinin kamu çalışanları için 9 güne çıkarıldığını duyurmuştu. Kurban Bayramı tatilinde plan yapmak isteyen vatandaşlar tatilin ne zaman başlayacağını ve ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. Peki 2023 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? İşte tatil günleri... Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? Kurban Bayramı bu sene 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü resmi tatil ilan edilmesi sebebiyle bayram tatili hafta sonları ile birlikte 9 güne çıkarıldı. Bu durumda 24 Haziran Cumartesi günü başlayacak olan tatil, 2 Temmuz tarihinde sona erecek.