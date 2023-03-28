2023 MSB personel alımı ne zaman? MSB 30 bin 62 personel alımı başvuruları nasıl yapılır? MSB personel alımı hakkındaki detaylar merak ediliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tarafından bu sene Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 30 bin 62 personel alımının yapılacağı müjdesi verilmişti. Peki 2023 MSB personel alımı ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2023 senesinde 30 bin 62 personel istihdam edilmesi bekleniyor. Konuyla detayları ve başvuru yolları araştırılıyor. MSB 30 bin 62 personel alımı başvuru tarihi, kadro ve kontenjan bilgileri de başvurmak isteyenler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor.

MSB 30 bin 62 personel alımı ne zaman?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MSB 30 bin 62 personel alımı hakkında açıklamada bulundu ve “Nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Başvuru tarihi hakkında henüz yeni bir açıklama gelmedi. Ancak detaylı bilgiler belli olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

"2 Nisan’da yapılacak askeri öğrenci aday belirleme sınavı ile öğrenci alımına yönelik çalışmaları başlayacak" diyen Bakan Akar, "Daha sonra hazirandaki mülakatlarla devam edecek. Tüm gençlerimizi bize katılmaya, Milli Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğinde ve ülkemizin savunma ve güvenliğinde görev almaya davet ediyoruz. Bunun parlak ve kutlu bir gelecek olduğunun da gençlerimiz tarafından bilinmesini istiyoruz.” şeklinde konuştu.