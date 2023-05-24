2023 MSÜ tercihleri uzatıldı mı? 2023 MSÜ tercihleri için son tarih hangi gün? Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemlerinin ne zamana kadar devam edeceği adaylar tarafından takip ediliyor. Peki, 2023 MSÜ tercihleri uzatıldı mı? İşte detaylar..

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri hakkında aramalar hız kazandı. ÖSYM tarafından 2 Nisan tarihinde gerçekleştirilen sınav sonrası gözler tercihlere çevrilmişti. 3 Mayıs 2023 tarihinde başlayan tercih işlemlerinin ne zamana kadar süreceği adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Daha önce 25 Mayıs'ta sona ereceği açıklanan tercih işlemlerinin süresinin uzatılıp uzatılmadığı merak ediliyordu. Adaylar konu hakkında internette arama yaparken Milli Savunma Üniversitesi'nin resmi hesabından yapılan açıklama ile tercih süresinin uzatıldığı açıklandı. Peki, Milli Savunma Üniversitesi tercihleri uzatıldı mı? 2023 MSÜ tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar. Tercih işlemleri süresi uzatıldı mı? Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "2023-Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri süresi, 29 Mayıs 2023 saat 23:59’a kadar uzatılmıştır."