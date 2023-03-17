2023 ÖĞRETMEN SINAV GÖREVİ ÜCRETLERİ | Salon Başkanı, Gözetmen, Yedek Gözetmen ücretleri ne kadar oldu? ÖSYM ve MEB’in düzenlediği sınavlarda görevli öğretmenlerin oturum başına alacakları ücrete zam geldi. Peki 2023 öğretmen sınav görevi ücretleri ne kadar oldu? Salon Başkanı, Gözetmen, Yedek Gözetmen…

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınavlarda görev alan öğretmenlere belirli bir ücret ödeniyor.

Oturum başına ödenen bu ücretlere zam yapılacağı duyuruldu. 2023 yılının Ocak-Haziran dönemi emekli ve memurlara yüzde 30 zam yapılacağı duyurulması üzerine sınav görevi ücretleri de yeniden şekillendi.

Öğretmenlere ek gelir kaynağı olan sınav gözetmen/görevli ücretlerinin ne kadar olduğu merak konusu oldu.

Peki 2023 öğretmen sınav görevi ücretleri ne kadar oldu? İşte Salon Başkanı, Gözetmen, Yedek Gözetmen ücretleri…

2023 öğretmen sınav görevi ücretleri ne kadar oldu?

· Bina yöneticisi: 817 TL

· Bina yöneticisi yardımcısı: 731 TL

· Salon başkanı: 710 TL

· Gözetmen: 688 TL

· Yedek Gözetmen: 516 TL

· Engelli gözetmen: 860 TL

· E-sınav başkan: 559 TL

· E-sınav gözetmen: 516 TL

· E-sınav izleme sorumlusu: 645 TL

%15 vergi dilimli öğretmen sınav görevi ücretleri

· Bina yöneticisi: 694 TL

· Bina yöneticisi yardımcısı: 621 TL

· Salon başkanı: 602 TL

· Gözetmen: 584 TL

· Yedek Gözetmen: 438 TL

· Engelli gözetmen: 730 TL

· E-sınav başkan: 474 TL

· E-sınav gözetmen: 438 TL

· E-sınav izleme sorumlusu: 548 TL