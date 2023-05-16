2023 seçimleri ikinci turda adres değişikliği yapılabilir mi? İkinci turda başka yerde oy kullanılabilir mi? YSK cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığını açıkladı. Bununla birlikte vatandaşlar ikinci turda adres değişikliği yapılıp yapılamayacağını araştırmaya başladı. Peki 2023 seçimlerinde adres değişikliği yapılabilir mi? İkinci turda farklı yerde oy kullanılabilir mi? İşte merak edilenler...

14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçim gerçekleşti. Seçim sonuçları dün itibarıyla netleşti.

Yüksek Seçim Kurulu, cumhurbaşkanı adayları yüzde 50 + 1 oy alamadığı için seçimlerin ikinci tura kaldığını açıkladı.

YSK'nın açıklamasının ardından yeniden oy kullanacak olan seçmenlerin akıllarında birçok soru işaretleri oluştu.

14 Mayıs genel seçimleri için şehir değişikliği yapan vatandaşlar, ikinci turda farklı yerde oy kullanmak için arama motorlarında araştırma yapıyor.

Peki 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turda adres değişikliği yapılabilir mi? İkinci turda farklı yerde oy kullanılabilir mi? İşte merak edilenler...

İkinci turda adres değişikliği yapılır mı?

14 Mayıs seçimlerinde adres değişikliği için son tarih 17 Mart 2023 olarak belirtilmişti. İkinci turda aynı seçmen kağıdı ile oy kullanılacağından adres değişikliği mümkün olmayacak. Bu sebeple aynı sandıkta oy kullanılacak.