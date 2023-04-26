2023 seçimleri: Yurt dışında oy verme başladı mı, ne zaman bitecek? Türkiye'de 14 Mayıs Pazar günü başlayacak olan 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri, yurt dışında daha erken başlıyor. Peki, yurt dışı oy verme işlemleri başladı mı? Yurt dışı oy verme ne zaman bitecek? İşte detaylar...

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri için sayısı gün kaldı.

Türk vatandaşları 81 ilde kurulan sandıklarda oy verme işlemini tamamlayacak.

Yurt dışı kayıtlı seçmenler için ise oy verme işlemi daha erken başlıyor.

75 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.

Türklerin en çok yaşadığı ülkelerden biri olan Almanya'da 1,5 milyon seçmen sandık başına giderken, 581 seçmenle Brezilya en az seçmenin bulunduğu ülke oldu.

Seçmenler gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde kurulan sandıklarda oy verebilecek.

Bu kapsamda "yurt dışı oy verme süresi" merak konusu oldu. Yurt dışı oy verme işlemleri başladı mı, ne kadar sürecek, ne zaman bitecek? soruları gündemde yer alıyor.

İşte yurt dışı seçmen ve oy verme işlemlerine dair detaylar...

Yurt dışında oy kullanma başladı mı?

Gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde 27 Nisan 2023 Perşembe günü oy verme işlemi başlayacak.

Gümrük kapılarında oy verme 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de bitecek. Yurt dışı temsilciliklerde ise oy verme işlemi, 9 Mayıs'ta sona erecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabilecek.