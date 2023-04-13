2023-TUS 1. Dönem Sınavı ne zaman yapılacak? TUS sınava giriş belgeleri erişime açıldı mı? Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın ne zaman yapılacağı son günlerde sıklıkla araştırılmaya başladı. İşte TUS sınavı hakkında merak edilenler..

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na girecek olan binlerce aday sınavın ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından Türkiye genelinde eğitime ara verilmiş üniversitelerin ise uzaktan eğitime geçeceği açıklanmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda eğitim kaldığı yerden devam ederken ertelenen sınavlar yapılmaya başladı.

ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile 2023-TUS 1. Dönem Sınavı hakkında detayları paylaştı. ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"15 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 05 Nisan 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

15 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-TUS (1. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ile 2023-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) 1. Aşama sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

15 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-TUS (1. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ile 2023-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) 2. Aşama sınavı için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

2023 TUS sınavı ne zaman?

2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 15 Nisan 2023 tarihinde yapılacak.