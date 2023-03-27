2023 TUS sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM duyurdu! İşte TUS sınav tarihi Tıpta Uzmanlık Sınavı olarak bilinen TUS sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Ülkemizde meydana gelen büyük depremler sebebiyle ertelenen sınavlar arasında yer alan TUS sınavının tarihi belli oldu. Peki TUS ne zaman yapılacak?

TUS sınavına girmek isteyenler tarafından sınav tarihi merak ediliyor. Ülkemizde meydana gelen depremler sonrası ÖSYM tarafından TUS sınavı da ertelenmişti. ÖSYM tarafından sınavın yeni tarihi açıklandı. TUS sınavı ne zaman yapılacak? TUS sınavı için başvurular 27 Ocak 9 Şubat tarihleri arasında alınmıştı. Söz konusu sınav için kesin tarih netlik kazandı. Daha önce deprem sebebiyle ertelenen TUS sınavının yeni tarihi duyuruldu. ÖSYM'nin yapmış olduğu duyuruya göre yapılacak TUS sınavı, 15 Nisan tarihinde düzenlenecek. Gerçekleşen sınavın sonuçlarının ise 12 Mayıs tarihinde açıklanması bekleniyor. TUS sınavı daha önce deprem sebebiyle 26 Mart tarihinden 15 Nisan'a, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı da 6 Mayıs'tan 4 Haziran'a ertelenmişti. Bakan Koca ertelenen sınavlar hakkında "Tıpta Uzmanlık Sınavı 26 Marttan 15 Nisana, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mayıstan 4 Hazirana ertelenecek. Şu anda camia olarak sınavımız deprem bölgesinde sağlık hizmetleri." ifadelerini kullanmıştı.