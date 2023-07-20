2023 YKS sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM YKS sonuç sorgulama ekranı 2023 YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sınava giren adaylar, arama motorlarında sınav sonuçlarını araştırıyor. Peki YKS sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2023 YKS sonuç sorgulama ekranı…

Öğrencilerin ve ailelerin büyük bir sabırsızlıkla beklediği 2023 YKS sonuçları, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından açıklandı. Lise eğitimini üniversiteye tamamlamak isteyen öğrenciler 17-18 Haziran tarihinde YKS sınavına girdi. Adaylar, sınav sonuçlarında elde ettikleri AYT, TYT ve YDT puanlarıyla gitmek istedikleri okullara yerleşecek. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla milyonlarca aday, arama motorlarında sınav sonuçlarını araştırmaya başladı. ÖSYM’nin internet sitesinde yaşanan yoğunluk sebebiyle adaylar direkt sonuç sorgulama sayfasına gitmek istiyor. Peki YKS sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır? İşte ÖSYM YKS sonuç sorgulama ekranı… 2023 YKS sonuç sorgulama Adaylar, YKS sonuçlarına osym.sonuc.gov.tr internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak sonuçlarını sorgulayabilir. Yoğunluk sebebiyle siteye giriş yapamayanlar ise ÖSYM’nin uygulamasına giriş yaparak “Sonuçlarım” kısmından öğrenebilir. 2023 YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI