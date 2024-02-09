2024 Altın fiyatları: 9 Şubat Cuma canlı altın kuru 9 Şubat Cuma gününün altın fiyatları gündemde yer alıyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları...

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Güncel altın fiyatları milyonlarca vatandaş tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Altın fiyatları internette en çok aranlar arasında yer alıyor.

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları sık sık arama motorlarında araştırılıyor.

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını sizler için derledik.

Peki, 9 Şubat 2024 Cuma günü altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 2.004,81 TL

Satış: 2.005,15 TL

Çeyrek altın

Alış: 3.290,36 TL

Satış: 3.364,44 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 13.641,00 TL

Satış: 13.847,00 TL

Yarım altın

Alış: 6.560,16 TL

Satış: 6.728,89 TL

Altın ons

Alış: 2.032,86 Dolar

Satış: 2.033,15 Dolar