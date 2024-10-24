2024 Ekim ayı SED yardımı: SED yardımı yattı mı? SED yardımı ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan destek ödemeleri arasında yer alan SED yardımı ödemelerinin, ekim ayında ne zaman yapılacağı ihtiyaç sahipleri tarafından sorgulanmaya başlandı.
Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi, gelişmesi ve eğitim masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahiplerine ödenen SED yardımında ekim ayı ödeme tarihleri belli oldu.
İhtiyaç sahipleri taraıfından araştırmaların hız kazandığı SED yardımlarında ödeme tarihleri merakla bekleniyor. Peki, ekim ayı SED yardımı ne zaman yatacak? İşte, detaylar...
EKİM AYI SED YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
SED yardımı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Ekim ayına ilişkin SED yardımı ödemeleri ayın 23 Ekim itibarıyla hesaplara yatırılmaya başladı.