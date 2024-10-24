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2024 Ekim ayı SED yardımı: SED yardımı yattı mı? SED yardımı ne zaman yatacak?

2024 Ekim ayı SED yardımı: SED yardımı yattı mı? SED yardımı ne zaman yatacak? Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ödemelerinin ekim ayında ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi aileler tarafında merakla bekleniyor. SED yardımının ne zaman yatacağı konusundaki araştırmalar ise hız kazanmış durumda. Peki, SED yardımı yattı mı? SED yardımı ne zaman yatacak?