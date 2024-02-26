2024 Kadınlar Günü ne zaman? Dünya Kadınlar Günü hangi gün?

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Dünya Kadınlar Günü için geri sayım başladı. Vatandaşlar 2024 Kadınlar Günü hakkındaki aramalarına hız kazandırdı.
Dünya Kadınlar Günü hangi gün kutlanacak sorusu son günlerde sık sık araştırılıyor.
Bilindiği üzere Dünya Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış olarak her yıl kutlanan uluslararası bir gündür.
Türkiye'de Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında kutlanmıştır. Ancak yaygınlaşmsı 1975 yılından sonra olmuştur.
Mart ayına yaklaştığımız şu günlerde Kadınlar Günü hakkında aramalar hız kazandı.
Peki 2024 Dünya Kadınlar Günü hangi güne denk geliyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı...
Kadınlar Günü ne zaman?
2024 Dünya Kadınlar Günü 8 Mart 2024 Cuma günü kutlanacak.