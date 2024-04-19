2024 Muharrem ayı ne zaman? Muharrem ayı ve aşure günü tarihi...

Müslümanlar tarafından Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı için geri sayım başladı.
Hicri takvime göre yılın ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayı yaklaştıkça heyecan artıyor.
Bazı gelenekleri bulunan Muharrem ayı ibadet ve güzellik ayıdır. Bu ay içerisinde bol bol ibadet yapılmalıdır.
Vatandaşlar arama motorlarında 2024 Muharrem ayı tarihi ve aşure günü tarihlerini araştırmaya başladı.
Peki 2024 Muharrem ayı ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler..
2024 Muharrem ayı ne zaman başlıyor?
2024 yılı Muharrem ayı 7 Temmuz 2024 Pazar günü başlayacak. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü olarak kabul edilmektedir.
Aşure günü ne zaman başlıyor?
Muharrem ayı içerisinde bulunan aşure günü 16 Temmuz 2024 Salı günü başlıyor. Aşure günü 5 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek.