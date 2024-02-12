Haberler



Bilgi



2024 Öğretmen atama takvimi: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli mi?

2024 Öğretmen atama takvimi: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli mi? Öğretmen atama takvimi hakkında merak edilenler son günlerin en çok aranan konuları arasında yer alıyor. Peki öğretmen atamaları ne zaman yapılacak ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte merak edilenler...