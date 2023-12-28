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2024 tarifesi: Günlük yol ve yemek parası zamlandı mı, kaç TL oldu?

2024 tarifesi: Günlük yol ve yemek parası zamlandı mı, kaç TL oldu? Asgari ücrete gelen zammın akabinde işçilerin yol ve yemek paralarına ilişkin aramalar hız kazandı.