2024 tarifesi: Günlük yol ve yemek parası zamlandı mı, kaç TL oldu?

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2024 yılı asgari ücreti, yüzde 49.11 oranlık zamla 17 bin 2 lira olarak açıklandı.
Asgari ücret zammı, birçok kalemde de değişikliğe yol açacak.
Bu kapsamda "yol ve yemek ücreti" merak konusu oldu.
İşçilerin faydalandığı yol ve yemek parası, 2024 yılı için zamlanacak.
Peki, yol parası zamlandı mı, ne kadar? Yemek parası kaç TL olacak 2024? İşte yeni yıl ücretleri...
Yol ve yemek parası 2024
2024 yılında geçerli olacak yeni yol ve yemek ücretleri, henüz açıklanmadı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, zam oranını belirleyecek ve Resmi Gazete’de duyurulacak.
Yemek ücretlerine %50 oranında zam gelmesi durumunda günlük yemek ücreti 55 lira artacak ve 165 lira olacak.
Yol parası ise %50 zam durumunda 28 lira artış gösterecek ve 84 lira olacak.