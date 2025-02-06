2024’te en çok geri çağrılan otomobiller belli oldu! O markalarda hata üzerine hata yapıldı

Haber Merkezi

Avrupa Emniyet Kapısı Sistemi (Safety Gate) tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda, otomobil üreticilerinin güvenlik, çevresel faktörler veya teknik aksaklıklar nedeniyle yaptığı geri çağırmalar özelinde yapılan çalışmaları sonucunda 2024 yılı boyunca en çok geri çağırma talep edilen otomobil markaları belli oldu.

Yapılan çalışma sonucunda otomobil geri çağrılmalarında sayısında her geçen yıl belirgin artışlar yaşanması dikkat çekti.

2024 yılı boyunca 41 otomobil markasına ait 256 modeli kapsayan toplam 249 geri çağırma bildirimi yayımladı. Yayınlanan bildirimlere bakıldığından en fazla geri çağırma bildirimi yapan markalar listelendi.

Ayrıca yapılan çalışmada yalnızca Safety Gate verileri değil, aynı zamanda Alman Federal Motorlu Taşıtlar Kurumu (KBA) tarafından paylaşılan verilerde incelenerek en geri çağırmaya konu olan otomobil modelleri belirlendi.

EN ÇOK O MARKAYA AİT ARAÇLAR ÇAĞIRILDI

Avrupa Safety Gate sistemine göre yapılan analizlerin sonucunda, 2024 yılında en fazla geri çağırma yapan otomobil markası Mercedes-Benz oldu.

Mercedes tarafından geri çağrılma bildirimi toplam 23 modeli etkilerken yaptığı 24 geri çağırma bildirimiyle listenin zirvesine yerleşti.

Mercedes’in hemen ardından BMW 23 araçla, Citroën 15 araçla, Ford 13 araçla, Volkswagen, Hyundai, Opel ve Lexus 12 araçla, Peugeot ve Toyota (11) araçla en çok geri çağırma bildirimi yapan markalar sıralamasını oluşturdu.

VERİLER FARKLILIK GÖSTERDİ!

Safe Gates verilerinin yanı sıra Almanya’nın KBA verileri ise farklı bir sıralama ortaya koydu. Söz konusu sıralamada ciddi farklar gözlemlenirken listenin zirvesi değişmedi.

KPA verilerine göre de listenin zirvesine yerleşen Mercedes-Benz, 43 geri çağırma bildirimi yayınladı.

Mercedes’in hemen ardından BMW 24 araçla, Volskwogen 22 araçla, Fiat 19 araçla, Porsche 18 araçla, Auidi 17 araçla, Jepp 16 araçla, Peugeot 15 araçla ve Hyundai 12 araçla en çok geri çağırma bildirimi yapan markalar arasında yer aldı.

Safety Gate ve KBA verileri arasındaki farkın, KBA’nın daha az tehlikeli geri çağırmaları da listelerken, Safety Gate ise yalnızca ciddi güvenlik riski taşıyan geri çağırmaları listelediği için iki listede ciddi farklılıklar gözlemlendiği tahmin ediliyor.