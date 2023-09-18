2024'te zorunlu! Herkes ödeyecek... Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) uygulamasının 2024'ün başında devreye alınması bekleniyor.

ensonhaber.com

Türkiye'nin refah planı Orta Vadeli Program'ın (OVP) önemli ayaklarından birini de 'afet yönetimi' oluşturdu.

OVP'nin afet yönetimi bölümünde politika ve tedbirler 32 başlıkla sıralandı.

Konulardan biri de deprem sigortasının genişletilmesi oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından alınan önlemler devreye sokulacak.

DASK yerini ZAS'a bırakacak

Zorunlu afet sigortası 2024'ün üçüncü çeyreğinde uygulamaya girecek.

DASK poliçelerinde eşya teminatı bulunmuyor, sadece konutun metrekaresine göre fiyat veriliyor.

Zorunlu afet sigortası depremle birlikte sel gibi afetleri de kapsayacak.

Kat malikleri ve kiracılar eşyalarını da afet sigortası kapsamında sigortalatabilecek.