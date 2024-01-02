2024'ün en büyük kıyağı! Bu yöntemle 7 değil 40 gün izin yapın... Bu yıl sadece 7 gün izin alınarak toplam 40 günlük bir tatil planı hazırlanabiliyor.

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2024 yılı, çalışanların yüzünü güldürecek.

Yılın ilk gününden itibaren başlayan tatil fırsatı, yıl boyunca sürecek.

Açıklanan resmi tatiller takvimine göre, çalışanların tatil günleri netleşti.

2024'te izinlerinizi mantıklı bir şekilde kullanarak tam 40 gün izin yapabileceksiniz.

İşte yöntemi...

40 gün izin almanın yolu

Yılın ilk günü pazartesiye denk geldi ve hafta sonuyla birleştirilerek 3 günlük bir yılbaşı tatili fırsatı ortaya çıktı.

Yılın ikinci tatil imkanı ise 9 Nisan Salı - 12 Nisan Cuma tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı döneminde yaşanacak. Tatili, 8 Nisan Pazartesi’den itibaren 1,5 gün izin alarak tüm haftaya yaymak ve bir önceki hafta sonunu da ekleyerek 9 güne çıkarmak mümkün olacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2024'te salı gününe denk gelecek ve pazartesi izin alındığında 4 günlük bir mola fırsatı ortaya çıkacak.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 2024 yılında çarşambaya denk gelecek. 29-30 Nisan'da izin alabilenler, hafta sonu ile birlikte 5 günlük bir tatile çıkabilecek.

Kurban Bayramı, gelecek yıl 16 Haziran Pazar - 19 Haziran Çarşamba tarihlerini kapsayacak. Perşembe ve cuma izin alanlar, 9 günlük bir tatil yapabilecek.

Pazartesiye denk gelecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatili hafta sonuyla birleşecek. Cuma gününe denk gelecek 30 Ağustos Zafer Bayramı da 3 günlük tatil imkanı sunacak.

29 Ekim tarihi salıya denk geleceği için pazartesi yarım gün izin alınması durumunda 4 günlük bir tatil fırsatı doğacak.