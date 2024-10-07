2024'ün en kusursuz otomobilleri seçildi! İşte, en kusursuz modeller...
Haber Merkezi

yılını bitirmeye sayılı gün kala piyasasındaki en kusursuz otomobiller belli oldu.

merkezli bir otomobil analiz şirketi olan iSeeCars Güvenlik puanı tarafından yapılan araştırma sonucunda birçok marka ve model çeşitli parametrelerden geçerek kusursuzlar listesinde yerini aldı.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) derecelendirmeleri ve Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) derecelendirmelerini aracın verileriyle birlikte analiz ederek modelleri listeledi.

İŞTE 2024’ÜN EN KUSURSUZ OTOMOBİLLERİ...

1- Honda Civic

2- Honda Accord

3- Honda Jazz

4- Toyota Avalon

5- Toyota Yaris

6- Toyota Corolla

7- Lexus IS 350

8- Lexus ES 250

9- Lexus IS 300

10- Subaru Impreza

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Seda Yeşilyurt
Editör