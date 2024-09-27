2024'ün en skorer Türk futbolcuları belli oldu! O futbolcunun üstüne yok... Geçen sezondan bu yana yıldızlarını parlatmaya devam eden futbolcuların değerlendirildiği en skorer oyuncular listesi belli oldu. Listenin zirvesinde yer alan o isim Türk futbolunun en skoreri olmayı başardı.

Haber Merkezi

2024 sezonu boyunca sahaya çıkan Türk futbolcular gerek attıkları goller gerekse yaptıkları asistlerle gönüllerde taht kurmayı başardılar.

Geçtiğimiz yıl hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu gibi başarılı futbolcular performanslarını bu yıl da sürdürmeye devam ediyor.

Yetenekleri kendine hayran bırakan oyuncular tüm sezon boyunca forma giydikleri her saniye boyunca değerlendirilerek en skorer olanları belirlendi.

İŞTE EN SKORER TÜRK FUTBOLCULAR

1- Barış Alper Yılmaz: Gol+Asist 21

2- Orkun Kökçü: Gol+Asist 19

3- Kerem Aktürkoğlu: Gol+Asist 17

4- Semih Kılıçsoy: Gol+Asist 16

5- İrfan Can Kahveci: Gol+Asist 15

6- Deniz Türüç: Gol+Asist 15

7- Oğuz Aydın: Gol+Asist 14

8- Enis Destan: Gol+Asist 13

9- Cenk Tosun: Gol+Asist 11

10- Cengiz Ünder: Gol+Asist 9