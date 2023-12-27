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2024'ün ilk zammı! Birkaç güne ibre oynamayacak! Şimdiden fulleyin...

2024'ün ilk zammı! Birkaç güne ibre oynamayacak! Şimdiden fulleyin... 2024’te benzin ve motorine gelecek olan özel tüketim vergisi (ÖTV) zammı öncesinde depolarınızı doldurmak ekonomik bir fikir olabilir.