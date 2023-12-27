2024'ün ilk zammı! Birkaç güne ibre oynamayacak! Şimdiden fulleyin...

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Akaryakıt fiyatları, yıl boyunca cep yaktı.
Özellikle brent petrol fiyatları ve döviz kurlarında yaşanan hareketlilik, tabelaları iyice yükseltti.
2024 yılına günler kala, araç sahiplerine bir üzücü haber daha geldi.
Yeni yıl ile birlikte akaryakıta ek zamlar gelebileceği öngörülüyor.
Zam yolda
2024 yılı itibarıyla benzin ve motorine litre başına minimum 2,75 TL ÖTV zammı uygulanacak.
4 Ocak'ta yürürlüğe girecek ÖTV zammının ardından, akaryakıt fiyatlarının yükselmesi ve tüketicilerin yakıt masrafları daha da artacak.
Bu nedenle, sürücülerin depolarını yılbaşı öncesinde doldurmaları öneriliyor.