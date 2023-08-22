21 Ağustos Süper Lig güncel puan durumu: Fenerbahçe zirvede!

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Trendyol Süper Lig’in kapanış maçında Fenerbahçe, Samsunspor’a konuk oldu. Sarı-lacivertliler 2-0’lık skorla hanesine 3 puan daha yazdırdı.
Geride bıraktığımız ikinci haftada Galatasaray, Trabzonspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti.
İlk haftayı 3 puanla kapatan Beşiktaş ise, bu hafta Pendikspor’la 1-1 berabere kaldı.
Dün akşam haftanın son maçının tamamlanmasının ardından güncel puan durumu araştırılmaya başladı.
Süper Lig puan durumu
Ligde bu sezon 2/2 yapan Fenerbahçe, liderlik koltuğunu kaptı. İlk hafta berabere kalan Galatasaray 5. sıradayken, Beşiktaş bu haftaki beraberlikle 8. Sırada yerini aldı.