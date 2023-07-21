21 Temmuz Konya elektrik kesintisi! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? MEDAŞ elektrik kesintisi.. 21 Temmuz Cuma günü Konya'nın farklı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı açıklandı. İşte detaylar..

21 Temmuz Cuma günü Konya merkez dahil olmak üzere 16 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağı açıklandı.

MEDAŞ, şehirde yaşanacak elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden duyuruyor.

Konya'da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintilerini önceden öğrenerek mağdur olmamak istiyor.

MEDAŞ, 21 Temmmuz 2023 Cumar günü Konya'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını paylaştı.

Peki, Konya'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 21 Temmuz Cuma günü Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler

Meram Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (MEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 21 Temmuz Cuma günü Konya'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Aşağıdaki sayfayı ziyaret ederek kesintiler hakkında bilgi alabilirsiniz..

KONYA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI