22 Ağustos 2024 altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Editör: Salih Demirgan
Elinde altını bulununlar veya altın yatırımı yapmayı düşünenler, sürekli olarak piyasadaki güncel fiyatlarını araştırıyor.
Güncel altın fiyatları, birçok kişi tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.
Arama motorlarında, 'Gram altın ne kadar?' ve 'Çeyrek altın ne kadar?' gibi sorular oldukça popüler hale geldi.
22 Ağustos tarihine gelindiğinde, gram altın, çeyrek altın ve tam altının güncel fiyatları da büyük bir merak konusu haline geldi.
İşte güncel altın fiyatları..
Gram altın
Alış: 2.728,03 TL
Satış: 2.728,39 TL
Çeyrek altın
Alış: 4.453,97
Satış: 4.553,87 TL
Yarım altın
Alış: 8.880,10 TL
Satış: 9.113,75 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 18.453,00 TL
Satış: 18.732,00 TL