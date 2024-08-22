22 Ağustos 2024 altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? Bugünün altın fiyatlarını sizler için derledik. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatlarındaki son durum..

Editör: Salih Demirgan

Elinde altını bulununlar veya altın yatırımı yapmayı düşünenler, sürekli olarak piyasadaki güncel fiyatlarını araştırıyor.

Güncel altın fiyatları, birçok kişi tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.

Arama motorlarında, 'Gram altın ne kadar?' ve 'Çeyrek altın ne kadar?' gibi sorular oldukça popüler hale geldi.

22 Ağustos tarihine gelindiğinde, gram altın, çeyrek altın ve tam altının güncel fiyatları da büyük bir merak konusu haline geldi.

İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 2.728,03 TL

Satış: 2.728,39 TL

Çeyrek altın

Alış: 4.453,97

Satış: 4.553,87 TL

Yarım altın

Alış: 8.880,10 TL

Satış: 9.113,75 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 18.453,00 TL

Satış: 18.732,00 TL