22 Ağustos reyting yarışı sona erdi! Zirvedeki yapım izleyicileri şoke etti 22 Ağustos 2023 Salı günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

ensonhaber.com

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

22 Ağustos Salı reyting sonuçları

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Dönence, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber, üçüncü sırada Kanal D Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber, üçüncü sırada Dönence yer aldı.