22 Şubat 2024 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek ve tam altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatında son durum..

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En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altının seyri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından internette sık sık araştırılmaktadır.

Hem altın yatırımcıları hem altın almak isteyenler internette güncel altın fiyatları araştırması yapıyor.

Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.

Peki, 22 Şubat 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 2.023,52 TL

Satış: 2.023,86 TL

Çeyrek altın

Alış: 3.375,15 TL

Satış: 3.451,11 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 11.988,00 TL

Satış: 14.199,00 TL

Yarım altın

Alış: 6.729,20 TL

Satış: 6.902,22 TL

Altın ons

Alış: $2.028,80 Dolar

Satış: 2.029,01 Dolar