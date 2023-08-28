23 Ağustos 2023 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?
ensonhaber.com

Güncel fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Hem altın yatırımcıları hem altın almak isteyenler internette güncel araştırması yapıyor.

Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.

Peki, 28 Ağustos 2023 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları..

Yeni Haber Başlığı

Gram altın

Alış: 1.631,08 TL

Satış: 1.631,38 TL

Çeyrek altın

Alış: 2.725,97TL

Satış: 2.787,52TL

Cumhuriyet altın

Alış: 11.298,00 TL

Satış: 11.469,00 TL

Yarım altın

Alış: 5.434,91TL

Satış: 5.575,05 TL

Altın ons

Alış: 1.916,23 Dolar

Satış: 1.916,55 Dolar