23 Ağustos 2023 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

ensonhaber.com
Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Hem altın yatırımcıları hem altın almak isteyenler internette güncel altın fiyatları araştırması yapıyor.
Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.
Peki, 28 Ağustos 2023 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları..
Gram altın
Alış: 1.631,08 TL
Satış: 1.631,38 TL
Çeyrek altın
Alış: 2.725,97TL
Satış: 2.787,52TL
Cumhuriyet altın
Alış: 11.298,00 TL
Satış: 11.469,00 TL
Yarım altın
Alış: 5.434,91TL
Satış: 5.575,05 TL
Altın ons
Alış: 1.916,23 Dolar
Satış: 1.916,55 Dolar