23 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 23 Haziran Cuma On Numara sonuçları! 23 Haziran On numara çekiliş sonuçları merak ediliyor. Peki 23 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar..

On numara çekilişi her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleşiyor. Haftanın ikinci on numara çekilişi için geri sayım sürüyor.

23 Haziran Cuma On numara çekilişi sonuçları yakından takip ediliyor. Peki 23 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

23 Haziran On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı?

Pazartesi ve Cuma akşamları olmak üzere haftada iki gün yapılan On Numara çekilişinin bu haftaki ikinci ve son çekilişi bugün akşam saat 20:00'de belli olacak.

Noter huzurunda yapılacak 23 Haziran On Numara çekilişi sonuçlarının detaylarına aşağıdaki linki ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

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On Numara nasıl oynanır?

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın.

10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.