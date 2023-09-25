24 Eylül reyting sonuçları açıklandı: Kirli Sepeti dizisinden şaşırtan sonuç! 24 Eylül 2023 Pazar günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

24 Eylül Pazar reyting sonuçları

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kanal D’nin fenomen dizisi Yargı yer alırken, ikinci sıradaki yapım TV8’de yayınlanan Masterchef Türkiye All Star oldu.

Fox TV’de ilk bölümü ekrana gelen Kirli Sepeti de reyting listesine iddialı bir giriş yaparak üçüncü sırada yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Kirli Sepeti yer aldı.