24 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 24 Nisan 2023 Pazartesi On Numara sonuçları! Bu haftanın ilk çekilişi olan 24 Nisan 2023 On Numara çekilişi şans oyunu tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. İşte çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar..

On Numara çekilişi Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2 gün yapılır. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür. Bu haftanın ilk çekilişi olan 24 Nisan 2023 Pazartesi çekilişi şans oyunu tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. 24 Nisan 2023 Pazartesi On Numara çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi. Büyük ikramiyenin 1.756.104,50 TL olduğu çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı. 24 Nisan 2023 On Numara çekiliş sonuçları