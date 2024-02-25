24 Şubat reyting sonuçları: Gönül Dağı dizisi reytingleri sildi süpürdü 24 Şubat 2024 Cumartesi günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

ensonhaber.com

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

24 Şubat Cumartesi reyting sonuçları

Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyici ile buluşan “Gönül Dağı” , 2. sırada TV8’de ekranlara gelen “Survivor All Star”, 3. sırada ise ATV’de yayınlanan “Kardeşlerim” yer aldı.

AB’de 1. sırada “Survivor All Star”, AB’de 2. sırada “Gönül Dağı” , 3. sırada ise “Güldür Güldür Show” yer aldı.

ABC’de 1. sırada “Gönül Dağı” , 2. sırada “Survivor All Star” ,3. sırada ise “Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.